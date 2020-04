Lionel Messi recordou o impacto que teve nele a contratação de Thierry Henry pelo Barcelona, depois do francês ter sido figura de destaque no campeonato inglês ao serviço do Barcelona.

«No primeiro dia em que ele entrou no balneário, não consegui olhar para a cara dele. Sabia tudo o que tinha feito em Inglaterra, tinha uma imagem dele e de repente estávamos na mesma equipa. Acho que o que sinto por Henri pode ser uma forma de admiração», referiu Lionel Messi.

«Adorava a facilidade de Henry em terminar uma jogada, como ele seguia um caminho direto para a baliza e finalizava a jogada. Dá a impressão de que é algo natural. A carreira dele, o drible dele, a finalização dele.... é algo fluído e natural.»

Refira-se, já agora, que a admiração é recíproca: para Henry, Messi é o melhor da história: «Tive a oportunidade de ver Maradona jogar e Messi é o único que se parece com ele. Tem algo muito importante: nunca cai. Maradona também tinha isso.»