O Barcelona e o Sp. Braga oficializaram a transferência de Abel Ruiz para o clube português, sendo que o ponta de lança de 20 anos até já foi inscrito na Liga, pelo que pode ser opção já para domingo, frente ao Sporting.

De acordo com os comunicados dos clubes, Abel Ruiz vem para Braga por empréstimo até final da época, ficando a SAD bracarense obrigada a comprar o passe do jogador no final da cedência por oito milhões de euros.

Este oito milhões de euros serão pagos a partir de 1 de julho de 2020 e ao longo de cinco anos. Nessa altura, também, Abel Ruiz assina contrato por cinco anos, até 30 de junho de 2025, ficando com uma cláusula de recisão de 45 milhões.

O Barcelona fica ainda com uma opção de recompra do passe por valores não divulgados.

Abel Ruiz vai vestir em Braga a camisola número nove.