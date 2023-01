Barcelona e Bétis disputaram esta quinta-feira a última vaga na final da Supertaça Espanhola e os catalães levaram a melhor, já nos penáltis, depois do empate a uma bola no final dos 90 minutos e do 2-2 no prolongamento.

O primeiro golo do encontro foi da autoria de Robert Lewandowski, aos 40 minutos, mas a equipa de Sevilha empatou aos 77, por Nabil Fekir, forçando o tempo extra.

Ansu Fati voltou a colocar a equipa de Xavi em vantagem, com um golo logo ao terceiro minuto do prolongamento, contudo, Loren Moron (101m) restabeleceu a igualdade.

Nos penáltis, Juanmi e o português William Carvalho, que tinha sido lançado logo após o intervalo, desperdiçaram, enquanto do lado do Barça nenhum jogador falhou o pontapé.

Na final, o Barcelona vai defrontar o Real Madrid, que na véspera derrotou o Valência. A Supertaça espanhola, recorde-se, é disputada na Arábia Saudita.