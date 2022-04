O Barcelona recebeu e venceu este domingo o Sevilha, por 1-0, em Camp Nou, em jogo da 30.ª jornada da liga espanhola, num triunfo que permite aos catalães apanhar pontualmente a equipa comandada por Julen Lopetegui na classificação.

O génio do médio espanhol Pedri resolveu o encontro em Barcelona, num lance individual, já na segunda parte, aos 72 minutos de jogo.

Em zona frontal, ainda fora da área, Pedri recebeu um passe de Ousmane Dembelé, tirou Rakitic do caminho, sentou Diego Carlos e rematou de pé direito, forte e colocado junto ao poste direito da baliza defendida por Bono.

Na classificação, o Barcelona assume o segundo lugar, com 57 pontos, os mesmos do Sevilha, tendo a equipa de Xavi Hernández ainda um jogo a menos para isolar-se na vice-liderança e continuar a aproximação ao líder Real Madrid. É a sexta vitória seguida no campeonato, para uma equipa que leva agora 14 rondas consecutivas sem conhecer o sabor amargo da derrota.

O Sevilha vê findada uma sequência de 15 jornadas seguidas sem perder. Era a equipa com menos derrotas no campeonato e sofreu agora a terceira. Não perdia há mais de quatro meses: tinha sido derrotado, a 28 de novembro, na deslocação ao Real Madrid. A primeira derrota tinha sido com o Granada.

Já este domingo, o Betis venceu com um golaço de William Carvalho e o Valência, de Thierry Correia e Gonçalo Guedes, empatou em casa sem golos.