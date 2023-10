Na antevisão ao clássico com o Real Madrid, Xavi mostrou confiança em João Cancelo para travar Vinicius Júnior, uma das principais ameaças dos merengues.

«Temos [João] Cancelo para travar o Vinicius. É a posição natural dele. Amanhã [sábado], vamos ver. Temos várias alternativas», frisou o treinador dos catalães, em conferência de imprensa.

Xavi também deixou um reparo ao lateral-direito português. «As perdas de bola dele não é por falta de confiança. Ele sente-se mais importante e útil, e atreve-se, mas há que minimizar as perdas de bola em zonas recuadas. Há que atrever-se, mas em posições mais adiantadas.»

Outro dos nomes em foco na conferência de imprensa foi o de João Félix, que ao serviço do Atlético de Madrid e do Chelsea nunca conseguiu vencer o Real Madrid ou marcar um golo.

«Não sabia que ele nunca marcou ao Real Madrid. É um bom momento, para ele e para todos. O João adapta-se muito à posição que queremos. É a posição ideal dele. Não o vejo como um 9 puro ou um médio puro», disse Xavi.

O técnico do Barça reconheceu ainda que Jude Bellingham e Félix, duas contratações de verão, têm sido determinantes no arranque de temporada das respetivas equipas.

«Os dois são igualmente importantes. Os dois são e podem ser determinantes para a sua equipa, mas esperemos que amanhã [sábado] seja mais o João», vincou.

O Barcelona recebe o Real Madrid este sábado (15h15), em jogo da 11.ª jornada do campeonato espanhol. Os merengues lideram a tabela com 25 pontos, enquanto os blaugrana ocupam a terceira posição, com 24.