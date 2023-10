Xavi teve boas notícias no treino desta sexta-feira, véspera do El Clásico com o Real Madrid.

Depois de Raphinha ter-se juntado ao grupo na sessão do dia anterior, desta vez Robert Lewandowski, Frenkie De Jong, Pedri e Jules Koundé também integraram o treino, que foi aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos.

Ao contrário destes, Sergi Roberto não subiu ao relvado e continua no boletim clínico blaugrana.

Refira-se que, segundo a imprensa espanhola, Pedri e Koundé ainda não deverão ser convocados para o jogo deste sábado (15h15) com o Real Madrid.