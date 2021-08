O Bayer Leverkusen goleou fora o Augsburgo por 4-1 e é, à condição, líder da Bundesliga com sete pontos em três jogos.

Aos 14 minutos, os farmacêuticos já venciam por 2-0, com a particularidade de ambos os golos terem sido apontados por jogadores da equipa da casa: Iago (3m) e Florian Niederlechner (14m) foram os azarados da equipa que havia somado apenas um ponto nas duas primeiras jornadas.

Niederlechner redimiu-se à meia-hora reduzindo a desvantagem do Augsburgo, mas o Bayer Leverkusen disparou na reta final do desafio com golos de Patrik Schick (75m) e de Florian Wirtz ao minuto 81.

Também neste sábado, o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência empatou fora a um golo com o Arminia Bielefeld. Jens Petter Hauge marcou para os visitantes aos 22 minutos, mas Patrick Wimmer resgatou um ponto para o Bielefeld ao minuto 86, pouco antes de Paciência ser lançado em jogo.

OUTROS RESULTADOS

Colónia-Bochum, 2-1

Mainz-Greuther Fuerth, 3-0

Estugarda-Friburgo, 2-3