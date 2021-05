O Bayern Munique foi eleita a «Equipa do Ano» nos prémios Laureus 2021, ao passo que os vencedores para «Desportista do Ano», no masculino e no feminino, foram para dois tenistas: Rafael Nadal e Naomi Osaka. Os vencedores foram conhecidos esta quinta-feira, numa gala virtual realizada em circunstâncias extraordinárias, devido à pandemia da covid-19, em Sevilha, Espanha.

Entre as outras três categorias, Patrick Mahomes, jogador de futebol americano dos Estados Unidos, venceu o prémio «Revelação do Ano». O prémio Laureus para «Retorno do Ano» foi para o snowboarder canadiano Max Parrot, enquanto o Laureus «Desporto pelo Bem» foi para o projeto Kickformore, de futebol de rua, localizado na Alemanha.

O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, não arrecadou o prémio para melhor atleta masculino do ano, mas foi galardoado com a distinção «Defensor do Ano», em alusão à luta contra o racismo e a discriminação.

Além de Hamilton, outras distinções que não tinham nomeados à partida foram também atribuídas.

O galardão «Inspiração no Desporto» foi para o futebolista egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, após um ano em que ajudou o Liverpool a quebrar o enguiço de 30 anos sem vencer o campeonato inglês, bem como por ter ajudado em projetos de regeneração na sua cidade natal, em favor da construção de uma escola e de um hospital.

Chris Nikic, triatleta amador norte-americano com síndrome de Down que completou o Ironman, recebeu o Laureus 2021 para «Momento Desportivo do Ano».

A antiga tenista Billie Jean King foi galardoada nesta edição dos Laureus pela sua obra na modalidade.