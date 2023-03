O Bayern Munique confirmou esta sexta-feira a demissão de Julian Nagelsmann.

«Esta decisão foi tomada pelo CEO Oliver Kahn e pelo diretor de futebol Hasan Salihamidzic em consulta com o presidente do clube, Herbert Hainer», pode ler-se na nota do segundo classificado do campeonato alemão.

Nagelsmann, de 35 anos, cumpria a segunda época ao leme do Bayern. Em 2022/23, somou 27 vitórias, sete empates e três derrotas em 37 jogos.

A um ponto da liderança no campeonato, a equipa de João Cancelo - que se mostrou surpreendido com a saída de Nagelsmann - ainda está a disputar todas as provas.

O clube bávaro adiantou também que Thomas Tuchel será o próximo treinador da equipa. O técnico de 49 anos, sem clube desde que deixou o Chelsea no início da temporada, vai ter um um contrato até 30 de junho de 2025 e orienta o primeiro treino na próxima terça-feira.

Der FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel.



[artigo atualizado]