O Bayern Munique contratou o futebolista inglês Omar Richards. O clube alemão confirmou esta quinta-feira o acordo, num contrato válido até 2025. A transferência também foi já confirmada pelo seu antigo clube, o Reading.

O jogador de 23 anos, que joga a defesa, sobretudo pelo corredor esquerdo, terminou contrato com os ingleses, onde fez 42 jogos na época 2020/2021, entre II Liga inglesa (41) e Taça da Liga (1).

Richards chega «gratuitamente» ao Bayern, conforme nota o campeão germânico, em nota oficial. Vai vestir, nos bávaros, a camisola com o número três.

O jovem jogador passou pela formação do Fulham e concluiu-a no Reading, clube que representava desde 2013 e no qual jogou, pelos seniores, desde 2017.