O Real Madrid anunciou esta quinta-feira a saída de Zinedine Zidane do comando técnico da equipa.

«O Real Madrid anuncia que Zinedine Zidane decidiu dar por finalizada esta etapa como treinador do nosso clube. É tempo agora de respeitar a sua decisão e mostrar nosso agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e paixão em todos os estes anos, e pelo que representa a sua figura para o Real Madrid», diz a nota do clube merengue.



«Zidane é um dos grandes nomes do Real Madrid e a sua lenda vai mais longe do que ele foi como treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração do madridismo e que o Real Madrid será sempre a sua casa», diz ainda o comunicado.

O técnico francês, que ainda tinha um ano de contrato, voltou ao Real Madrid em março de 2019, depois de ter saído em maio de 2018, após ter conquistado a terceira Liga dos Campeões consecutiva pelo Real Madrid.