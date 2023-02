Após quatro jogos sem triunfos, o Club Brugge voltou, por fim, às vitórias. O campeão belga derrotou, este domingo, o Gent, numa partida da 27.ª jornada da Liga belga.



O adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões apenas desbloqueou a partida aos 72 minutos graças a um golo de Meijer. Já no período de descontos, Hans Vanaken fixou, de penálti, o resultado final.



Com esta vitória o Club Brugge isolou-se no quarto lugar da Liga belga, mas continua longe do pódio. Por sua vez, o Gent é quinto colocado.