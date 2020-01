Aurélio Buta abriu caminho à reviravolta do Antuérpia frente ao Zulte Waregem ao igualar a partida aos 32 minutos. O lateral-direito subiu pelo corredor e aproveitou um cruzamento de Ivo Rodrigues para atirar a contar.



A cambalhota no marcador surgiu por Mbokani, na cobrança de uma grande penalidade a 13 minutos do final.



Com este resultado o Antuérpia chegou aos 45 pontos e está no segundo posto em igualdade pontual com o Gent e a oito do líder Club Brugge.



