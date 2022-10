Steven Defour é o novo treinador do Mechelen, informou o clube.



Numa nota divulgada no site oficial, o emblema que milita na principal divisão do futebol belga informa que o ex-futebolista vai assumir a equipa depois da saída de Danny Buijs.



O antigo médio, que representou o FC Porto entre 2011 e 2014, era adjunto de Buijs depois de ter terminado a carreira de futebolista na época passada aos 32 anos.



«Tornar-me treinador do clube do meu coração foi sempre o meu sonho. Aceitei o desafio de ter sucesso com este grupo de jogadores», disse, aos meios do clube.



Defour vai ter a primeira experiência como técnico principal no Mechelen, 13.º classificado da Liga belga, depois de ter feito carreira como futebolista em clubes como Genk, Standard Liège, FC Porto, Anderlecht e Burnley, entre outros.