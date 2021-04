Steven Defour anunciou na segunda-feira que vai terminar a carreira no final da presente temporada.

Atualmente com 32 anos – faz 33 no próximo dia 15 de abril –, antigo médio do FC Porto vai deixar de jogar ao serviço do KV Mechelen, clube da primeira divisão da Bélgica ao qual regressou esta época, depois de já ter representado na formação.

«No final da temporada penduro as chuteiras. Devido às circunstâncias, às vezes temos de tomar certas decisões mais cedo que era pretendido. A dor física que tenho diariamente tornou impossível ter o desempenho que espero de mim mesmo», escreveu o internacional belga, nas redes sociais.

«Agradeço a toda a gente – jogadores, médicos e adeptos – que tornou possível transformar o meu hobby na minha profissão. Quando era criança, apenas sonhava em jogar num estádio com milhares de pessoas a gritarem o meu nome», acrescentou ainda.

Além do KV Mechelen e do FC Porto, Defour representou clubes como o Genk, o Standard Liège, o Anderlecht e o Burnley. Representou a Bélgica 52 vezes, tendo marcado dois golos.