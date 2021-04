O FC Porto concluiu a preparação para o jogo com o Chelsea, referente à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões sem Sérgio Oliveira.



Segundo informam os dragões, o internacional português tem uma lesão muscular na coxa direita e juntou-se a Mbaye nos únicos jogadores aos cuidados do departamento médico. De resto, o médio e melhor marcador dos dragões era baixa confirmada para o duelo com os londrinos devido a castigo, tal como Taremi.



A comitiva azul e branca parte às 17h00 desta tarde rumo a Sevilha, palco do jogo, e tem chegada prevista para as 18h10. O FC Porto-Chelsea joga-se esta quarta-feira, às 20h00.