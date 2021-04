Várias dezenas de membros da claque Super Dragões foram esta terça-feira ao Olival, tendo mesmo entrado dentro do Centro de Treinos, para mostrar o seu apoio aos jogadores do FC Porto, à medida que estes saíam nos carros particulares depois de concluído o treino.

Várias pessoas seguravam uma enorme tarja com a inscrição: «A história do FC Porto diz-nos que não há impossíveis». Enquanto isso, outros adeptos subiram para cima do telhado do centro de imprensa, agitando bandeiras e cantando à passagem dos atletas.

Recorde-se que este foi último treino do FC Porto no Olival, antes de viajar para Sevilha, onde na quarta-feira defronta o Chelsea, em jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões. A comitiva portista segue viagem para Espanha esta tarde, a partir das 18 horas.