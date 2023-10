Os adeptos continuam dentro do estádio em Bruxelas, enquanto as autoridades tentam reunir as condições de segurança necessárias para a saída do público, depois de um ataque que provocou duas vítimas mortais e um ferido no centro da capital belga.

O Bélgica-Suécia foi interrompido ao intervalo e suspenso pela UEFA, mas os adeptos tiveram de continuar nas bancadas, como medida de segurança. Enquanto isso, os belgas começaram a entoar cânticos de apoio à Suécia, sabendo-se que as vítimas são suecas e vestiam camisolas da seleção nórdica.

O governo belga emitiu um alerta de nível 4 para toda a região de Bruxelas, o mais elevado, dando conta que pode tratar-se de um ato terrorista. Para o resto do país, foi indicado o nível 3.

De acordo com as autoridades, «o incidente foi divulgado nas redes sociais». «A mensagem foi gravada por uma pessoa que se identificou como o agressor. Ele afirma ser inspirado pelo Estado Islâmico. Durante a mesma mensagem, a nacionalidade sueca das vítimas foi citada como possível motivo do ato.»

O Centro de Crise da Bélgica informou que ainda não tem qualquer indicação «de que o ataque esteja ligado ao conflito israelo-palestiniano».

O alegado autor do ataque, que ainda não foi detido, é Slayem S. e vivia em Schaerbeek, arredores da capital Bruxelas. Após o ataque, o homem, que vestia um colete laranja e era radicalizado, publicou um vídeo nas redes sociais onde afirmou ter assassinado «três suecos», em árabe.

De acordo com fonte policial citada pelo Het Laatste Nieuws, o autor do crime procurou deliberadamente cidadãos suecos. Recorde-se que, nos últimos meses, vários Alcorões foram queimados na Suécia, o que provocou protestos em países muçulmanos.