O acordo entre Benfica e Liverpool para a transferência de Darwin Nuñez foi oficializado há menos de 24 horas, mas já existem comparações entre o uruguaio e antigos jogadores dos «reds».

Andy Townsed, internacional inglês que fez carreira nas décadas de 80 e 90, considera que o atacante tem características semelhantes ao espanhol Fernando Torres, que se notabilizou em Anfield entre 2007 e 2010, e ainda previu um futuro risonho a Darwin.

«Ele faz-me lembrar o Fernando Torres, no sentido em que pode ter dois ou três jogadores pela frente e corre, ultrapassa-os. É brilhante no jogo aéreo, quer atacar todas as bolas que vêm no ar, não espera por elas. Ele tem atributos para ser um grande sucesso no Liverpool», defendeu em declarações ao TalkSport.