Sebastian Coates, defesa do Sporting, e Darwin Nuñez, avançado do Benfica, integram a lista de pré-convocados do Uruguai para os jogos com o Chile (8 outubro) e Equador (13 outubro), relativos à fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

Dois jogos incluídos nas datas FIFA, entre a 3.ª e 4.ª jornadas da Liga, pelo que os dois jogadores não deverão falhar jogos nos respetivos clubes. Darwin deverá ser dispensado depois da receção ao Farense e deverá regressar antes da visita a Vila do Conde. Coates, por seu lado, deverá estar disponível para a visita a Portimão e deverá regressar a Lisboa antes do clássico com o FC Porto, previsto para 18 de outubro.