Sebastián Coates admitiu que o Sporting teve uma semana «atípica» devido aos casos de Covid-19, mas garantiu que quem jogar «vai dar uma boa resposta».



«Foi uma semana atípica, mas a equipa tem grandes jogadores e quem entrar em campo vai dar uma boa resposta. Sabemos que temos de ganhar esta jogo e vamos com a ambição de querer começar o campeonato da melhor maneira», referiu, em declarações ao meios do clube.



O internacional uruguaio elogiou a decisão dos leões se isolarem no Algarve depois de dez elementos da equipa principal terem testado positivo.



«Vir para estágio no Algarve faz com que estejamos isolados do que aconteceu com alguns companheiros. Se há jogo ou não... Não depende de nós. Temos de preparar-nos da melhor maneira para chegar ao jogo e tentar ganhar», elogiou.



O capitão do Sporting confessou que «não é fácil por tudo o que aconteceu com alguns colegas» e mostrou-se agradado com os reforços que chegaram a Alvalade.



«Acho que temos um grupo forte. Os que chegaram, chegaram bem, foram muito bem recebidos pelo grupo e acho que vão contribuir muito para melhorarmos. Quem está aqui há mais tempo, têm de os aconselhar bem, transmitir-lhes o que é o Sporting e tentar que o grupo seja forte e unido para fazer frente a todos os jogos que vamos ter. Vai ser um ano longo», atirou, concluindo que o objetivo da época é «tentar colocar o Sporting no lugar mais alto possível».