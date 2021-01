Betis e Sevilha empataram 1-1 no Estádio Benito Villamarín, num jogo em que a equipa de Manuel Pellegrini, apesar um início de época catastrófico, esteve mais perto de vencer, com destaque para uma grande penalidade desperdiçada quando já se registava uma igualdade a uma bola.

A equipa da casa entrou no jogo desfalcada por mais três casos de covid-19 a fechar o ano que afastaram Moreno, Guardado e Montoya do jogo, além dos lesionados William Carvalho, Bartra e Tello. Além disso, a equipa comandada por Pellegrini chegou ao final do ano com a pior defesa da liga espanhola, com trinta golos consentidos em 16 jogos.

Depois de uma primeira parte intensa, com sinal mais para o Betis, com oportunidades claras de Fekir e Canales, foram os visitantes que chegaram primeiro ao golo, logo aos 48 minutos, depois de uma falha em toda a linha da defesa da equipa da casa que permitiu a Suso atirar a contar.

O Betis reagiu bem e chegou ao empate cinco minutos depois, com uma grande penalidade convertida por Sergio Canales a punir uma falta de Diego Carlos detetada pelo VAR. O jogo seguiu intenso e o Betis voltou a reclamar por novo castigo máximo, por falta do ex-sportinguista Acuña sobre Fekir, mas Bono defendeu o pontapé do marroquino desde a marca dos onze metros e voltou a defender a recarga.

O jogo acabou mesmo 1-1, deixando o Betis no nono lugar, com 20 pontos, e o Sevilha no quinto, com 27.

Também este sábado, o Villarreal bateu o Levante por 2-1. A equipa da casa esteve a vencer por 2-0, com golos de Fer Nino (19m) e Gerard Moreno (54m), enquanto os visitantes reduziram por Sergio Leon (73m).