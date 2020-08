Ilya Shkurin, futebolista bielorrusso de 20 anos que alinha no CSKA Moscovo, recusou representar a seleção em protesto contra o regime de Alexandr Lukashenko, recentemente reeleito para um sexto mandato na presidência da Bielorrússia, onde está no poder desde 1994.

«Recuso-me a representar os interesses da seleção enquanto o regime de Lukashenko estiver no poder. Viva a Bielorrússia!», escreveu o ponta de lança de 20 anos.

Nos últimos dias tê-se multiplicado manifestações em Minsk (capital do país) e noutras cidades da Bielorrússia contra a reeleição de Lukashenko. Os opositores do presidentes denunciam fraudes e repressão violenta do poder.

Shkurin, que nunca chegou a estrear-se pela seleção principal, estava convocado para os jogos da Liga das Nações diante de Albânia e Cazaquistão, em setembro