Tom Brady, lenda da NFL, tornou-se um dos proprietários do Birmingham.

Em comunicado, o emblema do Championship informou que o sete vezes campeão do Super Bowl estabeleceu uma parceria com o Knighthead Capital Management LLC para se tornar «proprietário minoritário» do clube e assumir a função de presidente do Conselho Consultivo.

Brady vai trabalhar «ao lado do departamento de ciências desportivas para aconselhar sobre sistemas e programas de saúde, nutrição, bem-estar e recuperação», além de participar na visão de «marketing global» do clube, assim como na «identificação de novas oportunidades de parceria comercial».

Depois de um primeiro anúncio em fevereiro de 2022, Brady decidiu mesmo retirar-se da NFL no início deste ano e está envolvido em vários negócios em diferentes áreas.