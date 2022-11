O futebolista Bruno Onyemaechi, que atua no Boavista, da I Liga, integra, em estreia, a lista de convocados da Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, para o encontro particular ante Portugal, agendado para a próxima quinta-feira.

Capaz de alinhar como central ou lateral esquerdo, Bruno Onyemaechi foi escolhido por José Peseiro para colmatar a ausência do lesionado Zaidu, do FC Porto. O defesa de 23 anos, cedido com opção de compra pelo Feirense, leva dez jogos em 2022/23 pelo Boavista. Já tinha dois pelo Feirense na presente temporada. Em Portugal, também já passou pelo Vila Real.

A lista conta ainda, entre outros, com o defesa Tyronne Ebuehi, que já pertenceu aos quadros do Benfica, bem como com o médio Peter Etebo, ex-Feirense.

Portugal e Nigéria defrontam-se na quinta-feira, às 18h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O duelo antecede a viagem de Portugal para o Qatar, anfitrião do Mundial 2022.