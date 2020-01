Minutos após Daniele De Rossi ter anunciado o final da carreira, a Roma fez questão de prestar-lhe um tributo. O emblema italiano partilhou um vídeo com os momentos inesquecíveis do médio ao longo de 19 anos como giallorossi.



«Uma carreira desportiva fantástica chega ao final. Obrigado por tantas memórias incríveis, Daniele», escreveram os romanos.



De Rossi, lembre-se, jogou 18 anos na equipa principal da Roma além de ter feito lá a formação. Após a retirada de Totti, o internacional italiano tornou-se no último bastião romanista tendo conquistado duas taças italianas e duas supertaças de Itália no clube. No currículo o futebolista conta ainda com um Mundial (2006) e um Europeu de sub-21.

Una carriera sportiva fantastica giunge al termine.



Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele

pic.twitter.com/0JqyucZAT6 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2020