O presidente do Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, afirmou que «falar de reforços quando não saiu absolutamente nada do clube é uma falta de respeito para os jogadores que foram campeões». As palavras foram proferidas esta segunda-feira, a propósito do interesse do emblema argentino no futebolista uruguaio Edinson Cavani.

«Vou convidar Cavani para ver um jogo do Boca na bancada», respondeu Ameal, em declarações no programa “Como te vaa, Benedetto”, da Radio Del Plata.

Há cerca de uma semana, o dirigente do Boca Juniors e antigo jogador do Benfica, Jorge Bermúdez, afirmou que Cavani «é um desejo e uma possibilidade» para o clube sul-americano.

O jogador de 33 anos do Paris Saint-Germain está em final de contrato com o clube gaulês.

«Insisto: falar de reforços agora não é sério», frisou Ameal, apesar de Bermúdez ter aberto publicamente a possibilidade de Cavani ser um dos jogadores em hipótese para o clube.