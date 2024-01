A segunda parte do Bochum-Estugarda deste sábado, da 18.ª jornada da Bundesliga, começou com pouco mais de 40 minutos de atraso, devido a uma faixa dos adeptos do Estugarda que bloqueava saídas de emergência no setor dedicado aos adeptos visitantes no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum.

O árbitro do jogo Bastian Dankert atrasou o início da segunda parte devido ao bloqueio das saídas de emergência motivado pela presença da faixa e a situação prolongou-se no tempo sem que ninguém a resolvesse prontamente. O intervalo, em vez de 15 minutos, durou quase uma hora. O treinador do Estugarda, Sebastien Hoeness, foi falar junto dos adeptos para que faixa não tapasse as saídas de emergência, mas em vão. Jogadores e dirigentes também não conseguiram influenciar os fãs.

Com o jogo sem recomeço, ao fim de alguns minutos o Bochum fez exibir uma mensagem no ecrã gigante, a explicar o atraso no reinício, com uma solicitação aos adeptos do Estugarda, a propósito da faixa: «Por favor, mantenha os portões de saída e as saídas de emergência desobstruídas», enquanto a Bundesliga confirmava o adiamento no início da segunda parte devido a «instruções de segurança».

Segundo a Sky alemã, os adeptos do Bochum pareciam tranquilos com a situação e iam simplesmente cantando pelo clube, enquanto junto da zona dos adeptos do Estugarda a situação permanecia sem resolução.

Elementos associados à organização do jogo, bombeiros e o gabinete de ordem pública dirigiram-se à zona das saídas de emergência tapadas pela faixa e foi feito um teste para ver se os portões de segurança abriam ou não, numa altura em que a faixa em questão era puxada para cima pelos adeptos nas bancadas. Os elementos em questão voltaram aos bastidores e, junto com o árbitro Bastian Dankert, resolveu-se pelo recomeço do jogo, que terá estado em causa, caso a faixa não desobstruísse as saídas de emergência.

O jogo recomeçou e, aos 50 minutos, Matus Bero fez o golo que daria a vitória ao Bochum. O português Gonçalo Pacência foi titular no Bochum e saiu aos 64 minutos.

A tarde teve ainda mais quatro jogos, entre eles o empate do Wolfsburgo de Tiago Tomás e a goleada do Borussia Dortmund.