O antigo médio internacional brasileiro Anderson, que jogou no FC Porto e se transferiu depois para o Manchester United, foi nesta sexta-feira acusado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

De acordo com a imprensa brasileira, Anderson é suspeito de pertencer a um esquema que de desvio e lavagem de dinheiro através da aquisição de criptomoedas, que terá lesado a Bolsa de Valores em mais de 5,5 milhões de euros.

No total, oito pessoas podem ter de responder por crimes de furto qualificado, organização criminosa e lavagem de bens, direitos ou valores, entre as quais, está Anderson.

O jogador confirmou ao Globoesporte ter investimentos em criptomoedas desde 2019, e que a sua empresa vendeu bitcoins a um dos envolvidos no esquema, mas garante que não conhecia a origem do dinheiro.

«Ainda não fomos intimados. Existe uma investigação, disso o Anderson tem conhecimento. Mas ele vai provar que foi vítima, não participante. É a posição dele» disse o advogado do jogador à mesma publicação brasileira.

Recorde-se que Anderson, de 33 anos, terminou a carreira em 2019, depois de uma época e meia ao serviço dos turcos do Adana Demirspor.