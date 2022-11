O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira e já campeão, venceu na noite de quarta-feira na receção ao América Mineiro, por 2-1, em jogo da 37.ª e penúltima jornada do Brasileirão, numa noite em que recebeu a taça de campeão.

Martin Benítez deu vantagem aos visitantes, aos 15 minutos, mas o Palmeiras deu a volta ao resultado, com golos de Gustavo Scarpa na primeira parte (42m) e de Murilo, este na segunda parte e de penálti, ao minuto 81.

O Palmeiras soma agora 81 pontos, para 70 do Internacional, vice-líder que venceu por 1-0 na visita ao São Paulo e que é, precisamente, o último adversário do «Verdão» na prova, no domingo.

Noutro dos jogos da noite, o Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou na visita ao Curitiba (2-2), num encontro em que o técnico luso foi expulso e que deixou o «Timão» sem hipóteses de ser vice-campeão.

Vítor Pereira foi expulso por protestos aos 39 minutos da primeira parte, numa altura em que o Corinthians perdia por 2-1 e tinha acabado de ficar reduzido a dez, por expulsão de Bruno Mendez.

Os golos já tinham surgido antes da expulsão. Alef Manga bisou para os da casa (10m e 37m, penálti) e Du Queiroz marcou para o Corinthians (30m). Na segunda parte, Yuri Alberto deu o 2-2 aos visitantes.

O Corinthians soma agora 65 pontos, no quarto lugar. Tem menos dois do que o Fluminense, terceiro com 67.

Na noite desta quinta-feira, jogam as equipas dos outros dois treinadores portugueses no Brasileirão. O Cuiabá, de António Oliveira, visita o Atlético Mineiro, enquanto o Botafogo, de Luís Castro, recebe o Santos.

A última noite ficou ainda marcada pela despromoção do Ceará, face à derrota por 2-0 ante o Avaí, que também já estava despromovido. A Juventude também já tem a descida confirmada à Série B, sendo que a disputa pela manutenção é agora entre Cuiabá e Atlético Goianiense.