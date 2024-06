O Botafogo poderia ter ascendido, à condição, à liderança do campeonato brasileiro, mas empatou (1-1) na visita ao Vasco da Gama, na 13.ª jornada.

A equipa de Artur Jorge abriu o marcador aos 73 minutos, através de Bastos, mas, aos 84, Pablo Vegetti apontou o golo da igualdade.

Botafogo, Flamengo e Bahia estão empatados no topo da tabela, com 24 pontos, mas o Fogão tem mais um jogo. O Palmeiras, de Abel Ferreira, é quarto classificado, com 23. O Vasco é 16.º, com 11.

Também na última madrugada, em Cuiabá, houve empate entre treinadores portugueses: Cuiabá e RB Bragantino não foram além do 1-1.

Derik Lacerda deu vantagem aos anfitriões aos 33 minutos, contudo, Helinho marcou para os forasteiros aos 42.

O Bragantino, de Pedro Caixinha, com 19 pontos, segue no sétimo lugar, enquanto Cuiabá, de Petit, é 13.º, com 13.