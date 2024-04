O RB Bragantino, de Pedro Caixinha, empatou a um golo na visita ao Fortaleza, e falhou a ultrapassagem ao Botafogo, que assim segue como líder do Brasileirão, após quatro jogos.

A equipa de Vojvoda adiantou-se aos nove minutos, por Kervin Andrade, mas os visitantes empataram ainda antes do intervalo, através de Eduardo Sasha (40m).

O Bragantino ocupa o terceiro lugar, com oito pontos, os mesmos do segundo classificado, o Atlético Mineiro. O Botafogo, de Artur Jorge, venceu em casa do Flamengo e lidera o campeonato, com nove pontos.

Veja os golos do jogo: