O Internacional venceu este sábado na receção ao Cuiabá, de António Oliveira, por 1-0, na 26.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo avançado Alexandre Alemão, de cabeça, aos 68 minutos.

Com este triunfo, o Internacional subiu, à condição, ao segundo lugar do Brasileirão, com 46 pontos, a cinco do Palmeiras de Abel. Já o Cuiabá segue na primeira posição acima da zona de despromoção, em 16.º, com 26 pontos.

O golo que decidiu o jogo: