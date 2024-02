O Brasil perdeu com o Paraguai, em Caracas, na Venezuela, o primeiro jogo da fase final do torneio pré-olímpico de futebol.

A equipa canarinha, que venceu o respetivo grupo na primeira fase, contou com nomes como Endrick (ex-Palmeiras, já do Real Madrid) John Kennedy (Fluminense) Andrey Santos (Chelsea) ou Marquinhos (Arsenal). Isso, além do defesa Arthur Chaves, do Académico de Viseu, que foi titular.

Apesar disso, o Brasil não conseguiu marcar. Endrick, de resto, até desperdiçou uma grande penalidade, aos 28 minutos.

O Paraguai defendeu bem e marcou o único golo a fechar o primeiro tempo, na sequência de um canto, por Peralta.

A seleção brasileira acusou o golo sofrido e fez uma segunda parte fraca, não sendo capaz de alterar o resultado.

O Paraguai somou três pontos e lidera o grupo. O Brasil ficou sem margem de erro.

Estão em prova quatro seleções, que fazem três jogos. Os dois primeiros apuram-se para os Jogos Olímpicos de Paris.

O outro jogo da primeira jornada opõe a Argentina à Venezuela.