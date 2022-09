O Palmeiras venceu em casa o Santos por 1-0 e segue lançado rumo à conquista do Brasileirão, que conquistou pela última vez em 2018.

A equipa de Abel Ferreira ficou reduzida a dez aos 60 minutos, quando Danilo foi admoestado com o cartão vermelho direto com 0-0 no marcador.

Apesar disso, conseguiu ainda chegar à vitória por intermédio de Miguel Merentiel. O avançado uruguaio, que foi a jogo já na segunda parte para o lugar do ex-Sporting Bruno Tabata, marcou aos 77 minutos.

Já em tempo de compensação, Abel foi expulso por protestos e não poderá sentar-se no banco da equipa na visita a casa do campeão em título Atlético Mineiro.

O PORTUGA FICOU PISTOLA! Abel reclamou muito com o auxiliar e levou o cartão vermelho! #Brasileirão2022 pic.twitter.com/GnBxBxofka — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 18, 2022

Com este resultado, o Palmeiras passa a somar, após 27 jornadas, 57 pontos. Tem mais nove do que o Fluminense (2.º), que neste domingo venceu o Flamengo por 2-1.

Também neste domingo, o Corinthians de Vítor Pereira perdeu fora com América Mineiro por 1-0 e falhou a oportunidade de subir ao pódio do Brasileirão.