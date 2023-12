Desde 2021 no Atlético Mineiro, Hulk ganhou direito à eternidade no Mineirão, o estádio do clube de Belo Horizonte.

O antigo avançado do FC Porto foi homenageado e pôs a marca dos seus pés na «Calçada da Fama» da «casa» do Galo, onde, de resto, já ultrapassou a marca dos 50 golos – é o melhor marcador no recinto –, após ter marcado na última noite no triunfo do At. Mineiro sobre o São Paulo.

«Momentos como este é de gratidão a Deus, gratidão eterna de ver que tudo valeu a pena: todo o esforço, ter de acordar cedo, de ajudar os meus pais na feira para depois poder jogar futebol. Tudo aquilo valeu a pena para poder estar aqui hoje», disse Hulk.

A Calçada da Fama no Mineirão conta com ilustres do futebol entre os homenageados, entre os quais Pelé, Tostão, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Djalma Santos ou Dadá Maravilha.