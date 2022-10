O Corinthians somou, ao início da última madrugada, o segundo jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão, depois do empate (0-0) no reduto do Goiás, num jogo em atraso da 32.ª jornada.

A equipa de Vítor Pereira voltou a ficar em branco, três dias depois de ter perdido com o Fluminense (0-2).

Restam quatro jornadas e o Corinthians está em quinto lugar, com 58 pontos, com hipóteses, no máximo, de ainda chegar ao terceiro posto, uma vez que o líder Palmeiras (74), de Abel Ferreira, e o Internacional (64), segundo, já são inalcançáveis.

A terceira posição é ocupada pelo Flamengo, que tem 61 pontos, enquanto o Fluminense é quarto, em igualdade pontual com o Corinthians, que na quinta-feira vai visitar precisamente o Mengão, recém-consagrado vencedor da Taça Libertadores.

