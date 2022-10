O Internacional venceu o Ceará por 2-1, na última madrugada, e impediu o Palmeiras de celebrar o título de campeão brasileiro a quatro jornadas do final.



Depois do triunfo frente ao Athletico Paranaense, o Verdão precisava que o Colorado e o Corinthians não ganhassem, mas a equipa de Porto Alegre não 'colaborou'.



O Ceará até marcu primeiro, logo aos seis minutos, por Vinícius Lima. A vantagem forasteira durou até aos 65, minuto em que Edenilson restabeleceu a igualdade. A 12 minutos do final, Alan Patrick, de penálti, consumou a reviravolta e deu o triunfo ao Internacional.

O conjunto comandado por Mano Menezes é agora o único que, matematicamente, ainda está na corrida ao título no Brasileirão, após o desaire do Corinthians, de Vítor Pereira, na receção ao Fluminense (2-0).

Na Neo Química Arena, em São Paulo, a grande figura do encontro foi o argentino German Cano, que marcou os dois golos do Flu, aos 12 e 70 minutos.



Por sua vez, Luís Castro voltou a sorrir. O Botafogo recebeu e venceu o Bragantino por 2-1 com o golo do triunfou a ser anotado por Tche Tche à entrada para os vinte minutos finais.



O Fogão segue no oitavo posto, com 47 pontos, mantendo-se na corrida por um lugar na Taça Libertadores. No que respeita à corrida pelo título, o Palmeiras tem 74 pontos, mais dez que o Internacional quando faltam quatro jornadas por disputar.