Danilo trabalhou com Vítor Pereira e Luís Castro no FC Porto e foi convidado a comparar os dois treinadores portugueses que chegaram recentemente ao Brasil. Apesar de ambos lhe terem merecido elogios, o internacional brasileiro acabou por destacar o lado mais humano do técnico do Botafogo.



«O Vítor Pereira foi o meu primeiro treinador no FC Porto. É uma pessoa com uma estratégia muito bem definida, que gosta de futebol rápido. Acho que vai dar uma fluidez muito grande ao jogo do Corinthians», começou por dizer, em entrevista à ESPN.



«[O Luís Castro] Também é muito bom taticamente, mas tem mais coração. Tudo o que diz aos jogadores é para lhes tocar na alma, para que deem o melhor», acrescentou.



Por fim, o jogador da Juventus desejou que ambos tenham sucesso nos respetivos emblemas brasileiros.



«Para mim, são duas pessoas incríveis. (…) Acredito que podem ter sucesso no Botafogo e no Corinthians. Desejo-lhes sorte» concluiu.



Lembre-se que Vítor Pereira chegou ao Corinthians no início de março enquanto Luís Castro foi oficializado no novo treinador do Botafogo a 25 de março.