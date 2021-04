Hulk foi expulso no dérbi entre o Atlético de Mineiro e o Cruzeiro. O internacional brasileiro teve um desentendimento com William Pottker e viram ambos o cartão vermelho.



Os dois continuaram a troca de ofensas até ao túnel de acesso aos balneários onde tiveram de ser separados por elementos das duas equipas.



Refira-se que o jogo terminou com a derrota do Galo por 1-0 numa tarde pouco inspirada de Hulk.



Veja: