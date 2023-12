Andrew, guarda-redes do Gil Vicente, e Arthur Chaves, defesa-central do Académico de Viseu, foram convocados para a seleção pré-olímpica do Brasil.

Ramon Menezes chamou os dois jogadores para o torneio de qualificação que vai decorrer entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela. A presença de Endrick na lista é outro dos destaques.

Recorde-se que a dupla de «portugueses» já tinha sido chamada para os Jogos Pan-Americanos, tendo conquistado a medalha de ouro.