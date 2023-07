O Palmeiras voltou a perder terreno na luta pelo Brasileirão ao empatar na visita ao Athletico Paranaense. No final da partida, o adjunto de Abel Ferreira, João Martins, teceu duras críticas à equipa de arbitragem e ao futebol brasileiro.



«Pela saúde mental da equipa técnica, ainda bem que sou hoje eu aqui. Mais uma vez, e estamos na 13.ª jornada... O futebol brasileiro passa a imagem de que é o mais competitivo do mundo porque ganham várias equipas. Mas ganham várias porque muitas vezes, não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que aconteceu hoje. É mau para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos», começou por dizer, em conferência de imprensa.



João Martins considerou «uma vergonha» o que aconteceu na partida contra o Furacão e frisou que o Verdão vai continuar «a dizer a verdade».



«Ele deu amarelo ao Garcia por atraso num lançamento. Inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo por isso, na Europa não se vê jogos do Brasil. Depois, um penálti para o [Athletico] muito bem marcado e que ele não viu. Não sei, o árbitro devia estar cansado, falta de preparação física. Mas condicionou na primeira parte com aquele amarelo ridículo, que só no Brasil é que acontece. E não é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade», defendeu.



«Agradeço aos jogadores que fizeram um excelente jogo. Vamos continuar a dizer a verdade, podem continuar a expulsar-nos. Qualquer um se sentiria revoltado se estivesse no nosso lugar. Até se riem de nós, é revoltante. Temos uma vontade muito grande de ganhar, fazer o que for preciso para que o Palmeiras seja mais forte, mas contra este sistema é muito difícil», acrescentou.