Emerson Royal, lateral do Tottenham, não tem dúvidas quanto a uma das perguntas mais repetidas no mundo do futebol nos últimos anos: quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi?

O defesa brasileiro, ex-Barcelona, não tem dúvidas em apontar para o internacional argentino do Paris Saint-Germain, considerando que o internacional português «não é tão difícil de marcar no um para um».

«O Messi é melhor. O Cristiano é aquilo. Faz golos, mas não é tão difícil no um para um. Claro que o Cristiano é um craque e dispensa comentários, mas o Messi é superior nesse sentido», destacou o lateral direito numa entrevista ao canal do Youtube Bolívia Talk Show.

Além de Messi e Cristiano Ronaldo, Emerson destaque ainda outro jogador que lhe tira o sono quando o tem de marcar. «O Lukaku (Chelsea), meu Deus do céu… É muito forte, muito inteligente», referiu ainda.