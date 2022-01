Lucho González está de regresso ao Athletico Paranaense alguns meses depois de colocado um ponto final na carreira de jogador precisamente ao serviço deste clube brasileiro.

O ex-médio do FC Porto assume funções de treinador-adjunto de Alberto Valentim. «E um sentimento de felicidade poder voltar a uma casa que é minha. Um lugar onde fui tratado muito bem e onde gosto de estar. Estou identificado com a ideia do clube, os projetos e os adeptos. Estou muito feliz», disse em declarações aos canais do clube.

Lucho González, de 40 anos, terminou formalmente a carreira em maio do ano passado. Os últimos cinco anos foram passados no Athletico Paranaense.