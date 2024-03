O Internacional decidiu despedir o funcionário que faz o papel de mascote do clube depois de este ser indiciado por importunação sexual pela Polícia Civil.



«O Sport Club Internacional comunica que o ator que interpretava a mascote não faz mais parte do quadro de funcionários. O clube reitera que segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários para a apuração dos factos. Também reforça a sua solidariedade com as mulheres envolvidas neste episódio. Ainda, o Inter informa que mantém as suas iniciativas de consciencialização e prevenção internas, incluindo às pessoas responsáveis para interpretação do Saci», lê-se no comunicado divulgado na última quinta-feira.

«O Clube do Povo reafirma o compromisso social e institucional com as diversas campanhas e ações já realizadas nos seus meios de comunicação para o público, reiterando o repúdio a qualquer tipo de importunação, discriminação e preconceito, bem como o compromisso para que o Beira-Rio seja sempre um lugar seguro e acolhedor para todos», acrescentou ainda o clube.



As vítimas do episódio que aconteceu no triunfo frente ao Grémio, por 3-2, a 25 de fevereiro, são duas mulheres, uma delas jornalista. Depois de uma investigação e de tdos os intervenientes terem sido interrogados, as autoridades brasileiras provaram que houve importunação sexual.



«Com base nos elementos recolhidos, constatou-se que o suspeito cometeu o crime de importunação sexual contra as duas vítimas no dia em que ocorreu a partida de futebol já citada, crimes pelos quais foi indiciado», lê-se na nota das autoridades, citada pelo Globo Esporte.



O inquérito será remetido ao Ministério Público, que decidirá se o processo segue para julgamento.