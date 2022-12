Endrick, pupilo de Abel Ferreira no Palmeiras, brilhou esta quarta-feira ao fazer um hat-trick, no Macaranã, no Jogo das Estrelas, promovido por Zico.

Com tudo acertado com o Real Madrid a partir de 2024, o jovem de 16 anos no final da partida recebeu conselhos de quem sabe vingar na Europa, o antigo avançado Mário Jardel, que em Portugal representou FC Porto, Sporting e Beira-Mar.

«Fui duas vezes o melhor marcador da Europa [1999 e 2002], ele não tem de ser bonzinho, tem de ser egoísta. Assim vai trazer mais uma Bota de Ouro para o Brasil», afirmou Jardel, em declarações à SporTv.

O atacante do Palmeiras agradeceu as palavras de «Super Mário», confidenciando que irá seguir os conselhos dados.

«Muito bom estar com eles, só tenho de agradecer. Vou seguir o conselho de quem jogou na minha posição e de quem tem cabeça boa», apontou o jovem.

Com a transferência para o Real Madrid por 60 milhões, Endrick tornou-se na maior venda do Palmeiras e na segunda mais alta do Brasil, só superada pelo negócio de Neymar do Santos para o Barcelona em 2013.

Veja o vídeo da «parceria» entre Jardel e Endrick: