Jorge Jesus regressou com vitória ao banco do Flamengo esta madrugada e, no final do 3-1 ao Resende, para a Taça Guanabara do estadual Carioca, o técnico português salientou que a equipa está a entrosar-se e a ganhar forma para o mais importante, que é a Supertaça brasileira ante o At. Paranaense, agendada para dia 16.

Jesus elogiou os reforços utilizados, Gustavo, Pedro e Michael, referindo que se «pudesse fazer mais» substituições, faria. Tal só não foi possível por ser um jogo oficial que Jesus não deixou de considerar como sendo «de treino».

«É uma condicionante, não é um jogo particular, é oficial, só posso fazer três substituições. Se pudesse fazer mais, todos os que chegaram, com certeza iam fazer parte deste jogo de treino. Mas como não era… Não deixou de ser um jogo-treino para nós, mas com a variante de estarmos condicionados às leis desta competição. Os três, contando com o Gustavo, estiveram bem. O Pedro e o Michael mexeram com o jogo. Andam à procura da identidade da equipa, da melhor forma, como andam todos. Importante para nós é dia 16 em Brasília, na final da Supertaça, estar a um nível maior e melhor, com todo o respeito que tenho por esta competição. Mas se o Flamengo quiser continuar a ser grande mundialmente e não só no Brasil, isto… (pausa) é uma competição», afirmou, com notória menor prioridade ao estadual.

O treinador português frisou que respeita a tradição dessa prova, mas foi direto ao afirmar que isso não aumenta o seu currículo pessoal fora do Brasil. «Tenho de saber respeitar. Se o Flamengo ganhar o campeonato estadual, se isto aumenta o meu currículo, no Brasil sim. Fora do Brasil, zero. Vou respeitar este estadual, é uma prova do coração do povo brasileiro», respondeu.

Este mês, o Flamengo tem em agenda, além da Supertaça brasileira, mais um título, a Recopa sul-americana, frente ao Independiente del Valle. Nesse sentido, Jesus destacou que o clube brasileiro tem de aumentar a grandeza, não só pelos adeptos que tem, mas também pela conquista de títulos «dentro e fora do Brasil». «Este ano há mais dois títulos no calendário do que no ano passado, a Recopa e a Supertaça e nós queremos é vencer, conquistar objetivos, isso é que faz a diferença. O Flamengo não pode ser uma equipa, instituição, nação, pela grandiosidade dos torcedores, não pode ser só isso», referiu.