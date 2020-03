Jorge Jesus já reagiu nas redes sociais ao resultado negativo no teste à Covid-19, depois de um resultado «positivo fraco ou inconclusivo» no primeiro teste e um segundo «inconclusivo».

«Recebi a ótima notícia que o meu teste para o COVID-19 deu negativo. Estou feliz e agradecido pelo carinho, apoio e preocupação com minha saúde. Continuo em oração por todos os afetados», escreveu o treinador do Flamengo no Instagram.