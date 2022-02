Lula da Silva pronunciou-se acerca do sucessor de Sylvinho no comando técnico do Corinthians. O antigo presidente do Brasil mostrou-se contra a contratação de um treinador português para liderar o Timão.



«Gostava do Silvinho, achava-o muito sincero. Se não contratares jogadores, não ganhas jogos. Não é preciso procurar ninguém em Portugal. [O Brasil] está cheio de gente para trabalhar. Só não se pode contratar um técnico e mandá-lo embora ao segundo jogo que ele perde», escreveu nas redes sociais.



Refira-se que nos últimos anos os emblemas brasileiros têm apostado em vários treinadores portugueses como Jesualdo Ferreira, António Oliveira, Jorge Jesus, Abel Ferreira ou Paulo Sousa. Nos últimos dias, John Textor, proprietário do Botafogo, revelou conversas com Luís Castro para assumir o comando do clube.