Rafael da Silva, defesa brasileiro do Lyon, teceu algumas críticas a Neymar, capitão da seleção canarinha.

«Precisamos do Neymar, precisamos dele, isso é certo, mas tem de melhorar muito fora de campo. Espero que o possa fazer. Se tiver êxito, temos uma grande possibilidade de ganhar [o Mundial de 2022]», começou por dizer, em entrevista à ESPN.



Os dois jogadores defrontaram-se durante um PSG-Lyon e o defesa diz ter dito o que pensava ao avançado, mas confessou que este não quis ouvir.

«[Nesse jogo], falei com ele, disse-lhe a verdade, mas às vezes as pessoas não querem ouvir as verdades. O Neymar não é um líder. Pode fazer grandes coisas no campo se estiver concentrado. Nesse caso, é o melhor do mundo. Mas acho que o futebol não é a prioridade dele no momento. Há tantas coisas à sua volta, ele acha que não precisa de saber isto ou aquilo para ser bom, mas é necessário», atirou.

«Sei que tem dificuldades em ouvir. Há pessoas assim, que só querem ouvir-te dizer: ’És bom, és mágico’. Só querem ser elogiados, mas a vida não é assim. Precisa de ouvir um pouco mais, e, se o fizer, será difícil parar o Brasil», finalizou.